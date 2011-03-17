Радио «Мелодия» просит Януковича о спасении

Всеукраинская радиосеть “Мелодия”, частоты которой передали никому не известному вещателю ДП «Новый горизонт», просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «срочно назначить и возглавить комиссию по расследованию ситуации вокруг уничтожения первой независимой всеукраинской радиосети».

Об этом говорится в обращении трудового коллектива Всеукраинской радиосети «Мелодия» к главе государства, текстом которого владеет УНИАН.

В частности, коллектив «Мелодии» отмечает, что во второй раз обращается к В.ЯНУКОВИЧУ как к руководителю государства и Гаранту Конституции, «исчерпав перед этим все доступные средства защиты общенационального вещателя, который уже более 9 лет работает в информационном пространстве, сохраняя и восстанавливая культурное наследие Украины».

«Нам понятно, что в связи с вашей невероятной занятости государственными делами наше первое обращение не попало к вам своевременно, и 16 марта 2011 года Национальный совет принял решение передать частоты Всеукраинской сети «Мелодия» другому, до сих пор не известному ни в журналистских, ни в творческих кругах вещателю – ДП «Новый горизонт».

«Этот факт наглядно подтвердил, - говорится в обращении, - что в нашем государстве еще не полностью искоренены коррупционные механизмы, с которыми вы постоянно и настойчиво боретесь, а мы, как ветвь «четвертой власти», всегда честно и откровенно помогали и в дальнейшем обещаем помогать вам в этой сложной работе. Мы уверены и верим, что вы сможете остановить и преодолеть коррупционные механизмы, задействованные для окончательного и безвозвратного закрытия независимого общенационального средства массовой информации, несмотря на 25-миллионную аудиторию украинских слушателей, поддержку международных радиовещательных партнеров, обращение нашего трудового творческого коллектива непосредственно к вам как к Гаранту государственности по сохранению Всеукраинской радиосети “Мелодия” в информационном пространстве Украины».

В обращении отмечается, что без вмешательства Президента «нам осталось существовать считанные дни, а может быть, и часы. Мы уже в ближайшее время ожидаем практические действия по обесточиванию наших передатчиков, и просим вас срочно назначить и возглавить комиссию по расследованию ситуации вокруг уничтожения первой независимой всеукраинской радиосети».

«Уважаемый господин Президент, поскольку нам не известно, попадет ли наше обращение в ваши руки, мы приняли решение ежечасно транслировать его в эфире, пока не получим официальный ответ от вас или приглашение для непосредственной встречи с вами. Просим немедленно вмешаться в ситуацию и сохранить первого независимого общенационального украинского вещателя», - говорится в обращении Всеукраинской радиосети “Мелодия” к В.ЯНУКОВИЧУ.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «КоммерсантЪ-Украина», Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании 16 марта принял решение выделить 55 свободных радиочастот компании «Новый горизонт».

По информации издания, «среди прочего вещатель получил 12 из 15 бывших частот радио "Мелодия" - когда-то крупной сети, которая прекращает свое существование».

«Новый горизонт» будет осуществлять вещание во Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Кировограде, Ялте и других городах. "55 частот – это едва ли не самая большая радиосеть по техническому покрытию", - отметил председатель наблюдательного совета Business Radio Group ("Шансон", "Шарманка", "Music Радио") Анатолий ЕВТУХОВ.

Причем компания «Новый горизонт» до настоящего времени не занималась радиобизнесом. "Это абсолютно новый игрок, который создает бизнес в интересах отдельных членов Партии регионов", - заявил газете «КоммерсантЪ-Украина» источник, знакомый с обстоятельствами создания компании. Во главе "Нового горизонта" оказался известный на радиорынке менеджер - Алексей КАРПЕНКО, бывший председатель правления "Нашего радио", который в последнее время занимался техническими вопросами радиовещания в "Украинском Медиа Холдинге". Назвать бенефициаров компании А.КАРПЕНКО отказался, отметив лишь, что в развитие сети будут инвестированы около 500 тыс. дол.

Впервые за последние десять лет одной компании выделили столько частот за один раз, отмечают участники рынка.

«Для нас продажа почти всех наших частот стала шоком, - заявил генеральный директор «Мелодии» Станислав КАРПИЙ. - Нам в этом году исполнилось бы 10 лет, а лицензии выданы никому не известной компании».