«Черноморка» просит поддержки у движения «Стоп цензуре!»

Коллектив Черноморской телерадиокомпании призывает журналистское движение «Стоп цензуре!» поддержать его в ситуации вокруг лишения канала лицензии на вещание.

Об этом сказано в переданном УНИАН обращении коллектива Черноморской ТРК к движению «Стоп цензуре!». Обращение подписали 159 членов коллектива телерадиокомпании.

«2 марта 2011 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, не имея законных оснований, отказал ООО «Черноморская ТРК» в продлении срока действия лицензии и решил выставить на конкурс три частоты, на которых наша компания ведет вещание уже семь лет. Лицензия на вещание в крымских поселках Новая Петровка, Советское и Черноморское позволяет нашей компании обеспечить телевизионным сигналом пять сельских районов полуострова и является частью общей сети вещания, обслуживающей около 2,5 млн. жителей Крыма и Севастополя», - отмечается в обращении.

Коллектив ТРК отмечает, что «регулятор мотивировал отказ тем, что «Черноморка», якобы, имела 3 предупреждения и решение о нарушениях условий лицензии: в 2000, 2007 и в 2010 годах. При этом, члены Национального совета были информированы, что предупреждение 2000 года уже не действует, предупреждение и решения 2007 года относительно ЧТРК отменены решениями судов, вступившими в законную силу, а рабочие замечания 2010 года устранены в сроки, определенные Национальным советом».

Журналисты напоминают, что Черноморская телерадиокомпания работает в крымском эфире 18 лет. «На наших передачах выросло целое поколение крымчан. По всем рейтингам, а главное, по мнению большинства наших зрителей, телерадиокомпания является самой популярной в автономии. В нашем арсенале более 130 собственных проектов, неоднократно признанных призерами и победителями международных и всеукраинских конкурсов и фестивалей», - отмечает коллектив ТРК.

Журналисты подчеркивают, что они независимы от власти, объективно подают информацию, предоставляю возможность высказать свою позицию различным политическим силам, общественным движениям, простым гражданам. «Именно поэтому, накануне каждых выборов «Черноморку» пытаются закрыть. Нынешние события – шестая подобная попытка власти в истории нашего канала. Незаконное решение Национального совета явилось очередным этапом массированной травли, которой телекомпания подвергается с апреля 2010 года. Вот уже почти год по надуманным мотивам проводятся постоянные проверки телекомпании органами МВД, налоговой милиции, СБУ, прокуратуры, Антимонопольного комитета и многих других «правоохранительных» структур», - констатируют члени коллектива телерадиокомпании.

Они также заявляют, что налоговой милицией «организовано уголовное преследование» президента телекомпании Татьяны КРАСИКОВОЙ, которая руководит коллективом уже 15 лет. «Постоянно, в разные органы, в том числе, по вопросам, касающимся содержания политических передач, вызываются на допросы руководители и рядовые сотрудники компании», - сказано в обращении.

Коллектив ТРК заявляет, что намерен защищать канал и его телезрителей в судах, но, считает, что общественная поддержка и солидарность журналистов является эффективным средством борьбы против беззакония.

«Именно поэтому, мы обращаемся к журналистскому сообществу, в Комитет Верховной Рады Украины по свободе слова и информации, во Временную следственную комиссию парламента страны по вопросам расследования случаев цензуры в средствах массовой информации, давления на свободу слова в Украине и препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, в посольства демократических государств за поддержкой», - сказано в обращении.

«Для коллектива «Черноморки» борьба за свободу слова – это не только защита права на профессию. Для нас Свобода Слова – неотъемлемая часть демократического выбора Украины, выбора, который каждый из нас сделал для себя», - заявляют журналисты.