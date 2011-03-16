Профсоюз вступился за гаишника, избитого охраной нардепа

Профсоюз аттестованных работников органов внутренних дел Украины призывает прокуратуру провести полное и объективное расследование факта избиения инспектора ГАИ во время конфликта с участием народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА и привлечь виновных к ответственности.

Об этом УНИАН сообщили в аппарате профсоюза.

Кроме того, профсоюз работников ОВД просит Регламентный комитет Верховной Рады дать надлежащую оценку действиям народного депутата В.ЛАНДИКА, а руководство Партии регионов - рассмотреть поступок депутата, "который своими действиями дискредитирует Партию регионов, и решить вопрос о его ответственности".

"События, которые состоялись 14 марта с участием народного депутата В.ЛАНДИКА, в результате которых был избит работник ГАИ УМВД в Луганской области, сержант милиции Алексей КОСЯКОВ, шокировали не только работников милиции, но и общественность. Работник ГАИ, действуя в рамках закона и пресекая правонарушение, был наказан по приказу представителя «касты неприкосновенных». Охранник народного депутата В.ЛАНДИКА, дав волю рукам, реализовал волю «народного избранника», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в минувшие выходные в Луганске разгорелся скандал с участием народного депутата В.ЛАНДИКА и сотрудников ГАИ. Якобы сотрудники ГАИ остановили автомобиль народного депутата за превышение скорости, после чего охрана депутата устроила драку с правоохранителями из-за того, что те «требовали взятку». В итоге пострадал один из сотрудников ГАИ, сейчас он находится в больнице с телесными повреждениями.

При этом в ГАИ обвинили депутата В.ЛАНДИКА в подстрекательстве к избиению инспектора.

Между тем сам В.ЛАНДИК отвергает обвинение в избиении.