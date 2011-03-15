Королевская: Для 8,5 млн. украинцев дефолт уже наступил

Сегодня 8,5 миллионов украинцев уже находятся в состоянии дефолта, а остальные - на грани. Об этом заявила глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила тревожную тенденцию со стороны власти решать проблемы за счет будущих поколений, жить в долг, подменяя фундаментальные решения псевдореформами. По ее мнению, такая политика ведет к государственному дефолту, когда государство будет неспособно выплачивать по взятым на себя обязательствам. «Мы видим, что в 2009 году госдолг Украины был 38 млрд. долларов, по итогам 2010 года он уже превысил 54 млрд. долларов. В текущем году государственный долг увеличится до 70 млрд. долларов. Власть строит финансовую пирамиду, которая может разрушиться в один момент, что приведет к государственному дефолту», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета выделила три вида дефолта, которые угрожают Украине. «Это - государственный дефолт, человеческий дефолт и социальный дефолт. Что касается первого, страна находится за шаг до него, и мы сегодня еще способны предотвратить возникновение государственного дефолта. Для этого достаточно проводить разумную экономическую политику», - заявила депутат.

Гораздо страшнее, по ее мнению, человеческий дефолт. По данным народного депутата, 8,5 миллионов пенсионеров получают пенсию, близкую к минимальной - 750 грн. «В то же время государство выставляет счета людям на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере от 400 до 700 грн. То есть, все, что получили пенсионеры, они почти до копеечки должны отдать за коммунальные услуги. В результате, человек уже не в состоянии обеспечить себя хотя бы каким-то минимальным набором продуктом питания, так как в стране наблюдается колоссальный рост цен на продукты, - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Соответственно, сегодня 8,5 миллионов украинцев уже находятся в состоянии дефолта, а остальные - на грани».

При этом она считает, что в стране уже наступил третий дефолт – неспособность власти оплачивать социальные гарантии. «Официальная статистика говорит о том, что инфляция за 2010 год не превысила 9 процентов. Инфляция за два месяца 2010 года – всего 1,8 процента. Реально же гречка, например, подорожала на 300%, молочные продукты – на 50%. И так по всей продуктовой группе. Реальная инфляция за прошлый год – 23-25%, но государство сознательно занижает эти цифры для того, чтобы не индексировать пенсии и зарплаты, как это предусмотрено законом. Все это происходит потому, что, если пересчитать пенсии и зарплаты в соответствии с реальной инфляцией, государство будет просто не в состоянии выполнить свои обязательства перед людьми. Вот это и есть социальный дефолт», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат привела данные социологических опросов, согласно которым 30-40 процентов людей сказали, что они не в состоянии оплачивать подорожавшие жилищно-коммунальные услуги, а 50 процентов автомобилистов не смогут покупать бензин по сегодняшним ценам.

По ее мнению, такая экономическая политика приводит к тому, что у людей рождаются протестные настроения, которых очень боится власть. «Эти протесты будут не на Майдане – они выльются в кризис неплатежей, когда люди просто не смогут оплачивать те счета, которые сегодня выставляет власть. И это самый страшный кризис, который парализует финансовую систему. Поэтому наша задача - откорректировать абсолютно неадекватную экономическую политику власти, при которой она стараются переложить все финансовые обязательства государства, на плечи простых людей. Но выполнять социальные гарантии перед людьми, это не милостыня власти, а ее обязанность», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.