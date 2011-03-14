Азаров: дело самой церкви найти путь к объединению

Вселенский патриархат готов оказать помощь для единения православных церквей в Украине.

Об этом заявил предстоятель Константинопольской православной церкви ВАРФОЛОМЕЙ во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Стамбуле, передает корреспондент УНИАН.

«Мы молимся за мир и стабильность в Украине и воссоединение православных церквей. Мы готовы оказать любую помощь, чтобы достигнуть этого единения», - сказал ВАРФОЛОМЕЙ.

В свою очередь Н.АЗАРОВ отметил, что правительство не может не беспокоить то, что православие в Украине разделено на три церкви. Он подчеркнул, что решение вопроса об объединении находится в компетенции самих церквей.

«Мы считаем, что это дело самой церкви – найти путь к единству и объединению», - отметил премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что правительство будет содействовать решению межцерковных проблем.

«Хочу вас заверить, что украинское правительство и в дальнейшем будет содействовать гармонизации государственно-церковных отношений», - добавил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины прибыл в воскресенье с двухдневным рабочим визитом в Турцию для участия в "Саммите Лидеров Перемен".

Согласно программе визита Н.АЗАРОВ провел встречу с Вселенским патриархом ВАРФОЛОМЕЕМ и посетил церковь святого Георгия.

В понедельник, 14 марта, премьер-министр Украины примет участие в пленарной сессии открытия "Саммита Лидеров Перемен".

В этот же день запланирована встреча Н.АЗАРОВА с премьер-министром Турецкой Республики Реджепом ЭРДОГАНОМ. Также украинский премьер проведет встречу с представителями Комитета внешнеэкономических связей Турции.

14 марта, вечером, Н.АЗАРОВ из Стамбула отправится с визитом в Израиль.