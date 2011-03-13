Турчинов считает вполне реальным дефолт Украины

Первый заместитель лидера партии "Батьківщина" Александр ТУРЧИНОВ считает, что в Украине полностью возможен дефолт.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу.

"Это абсолютная реальна перспектива", - сказал А.ТУРЧИНОВ. Он отметил, что подтверждением этому есть наращивание объемов государственного долга нынешней властью.

Еще одним доказательством этого, по его убеждению, является возникновение дефицита товаров, как в настоящее время это происходит с гречкой и мукой.

"Дошли до того, что уже на Донбассе есть перебои со снабжением хлеба. Это серьезные проблемы. Это проблемы, которые свидетельствуют об очень серьезном неблагополучии в управлении страной", - прибавил он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, в настоящее время также наблюдается снижение активности бизнеса, из-за отсутствия обещанных налоговых каникул, учащения случаев рейдерских атак.

"В этих условиях, безусловно, экономика не может нормально работать. Когда экономика не работает, то держаться за счет эмиссии Национального банка слишком долго экономика не может. И в этих условиях в экономике есть переддефолтное состояние, и это серьезная опасность", - прибавил он.