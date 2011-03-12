У Симоненко снова заговорили о выходе из коалиции

Коммунисты могут выйти из парламентской коалиции.

Об этом заявил народный депутат Украины Владимир МАТВЕЕВ во время выступления на IV Съезде коммунистов-депутатов советов Украины. Об этом сообщает пресс-служба КПУ.

Как сообщает УНИАН, В.МАТВЕЕВ сказал, что у фракции КПУ появились сомнения по поводу продолжения своей деятельности в коалиции, поскольку власть отходит от первоначальных договоренностей с коммунистами.

«Конечно, хлопнуть дверью и уйти из коалиции было бы проще всего. Поэтому до принятия резких решений все наши члены и депутаты должны мобилизировать свои действия и силы. Это не так уж и легко, потому что, к примеру, в парламенте нас только 26, но мы должны последовательно отстаивать свои позиции. И только, если ситуация не изменится, принимать такое решение, как выход из коалиции», - подчеркнул В.МАТВЕЕВ. По его словам, нужно принять сегодня на съезде обращение ко всем депутатам и народу Украины, а также открытое письмо к Президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады по этому поводу.