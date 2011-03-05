Тимошенко посетит праздник Масляной в Пирогово

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО в воскресенье, 6 марта, посетит Музей национальной архитектуры и быта в Пирогово, где состоится празднование Масляной. В Музее в этот день планируется максимально воспроизвести давний обряд Колодия (Масляной).

Как сообщает сайт, лидер “Батьківщині”, Ю.ТИМОШЕНКО посетит богослужение в Михайловском храме, расположенном на территории Музея, хату семьи Т.Шевченко, осмотрит экспозиции работ народных мастеров и, конечно, попробует блины.

Как известно, Музей народной архитектуры и быта Украины был основан в селе Пирогово в 1969 году. На территории Музея на 150 гектарах расположен свыше 300 экспонатов, собранных со всех регионов Украины. Территория Музея разделена на секторы, каждый из которых представляет народную архитектуру и быт определенного украинского региона.

В частности, в экспозиции Надднепрянщины собраны усадьбы из Киевской и Черкасской областей (в том числе и хата, принадлежавшая семье Шевченко).