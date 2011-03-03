Азаров жалуется, что новости ему настроения не поднимают

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что телевидение транслирует слишком много негативной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня во время посещения презентации 10-го международного детского фестиваля «Изменим мир к лучшему!».

В частности Н.АЗАРОВ пообщался через Интернет с детьми, которые представляли разные регионы Украины. Отвечая на вопрос детей о том, почему украинское телевидение пропагандирует с экрана западную и восточную культуру, а не украинскую национальную, Н.АЗАРОВ сказал: «Это большая проблема для государства и для нас, для правительства, когда мы видим, что мало того добра, которое должно быть на телевидении». Глава правительства отметил, что на телевидении мало «добрых» программ, и, прежде всего, для детей. По мнению Н.АЗАРОВА, нет программ, которые бы воспитывали и готовили к хорошему. «К большому сожалению, включаешь новостные каналы – они начинают, как правило, с негативных новостей, которые настроение не поднимают», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.