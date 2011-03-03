ВР потратит 600 тысяч, чтобы хорошо слышать Азарова и Януковича
14:22, 03 марта 2011Политика
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Процедура закупки - "у одного участника"
Верховная Рада потратит больше чем полмиллиона на ремонт линий правительственной связи.
Министерство экономики согласовало применение процедуры закупки у одного участника для проведения соответствующей закупки.
Техническое обслуживание и текущий ремонт слаботочных кабельных сетей админзданий Верховной Рады, а также текущий ремонт кабельных сетей правительственной связи админзданий Верховной Рады осуществят ООО "УЛИС Системс" и ООО "СВ-Телеком".
Ожидаемая стоимость закупки: 645000 грн. (лот 1 - 490000 грн., лот 2 - 155000 грн.)
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