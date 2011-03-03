ВР потратит 600 тысяч, чтобы хорошо слышать Азарова и Януковича

Верховная Рада потратит больше чем полмиллиона на ремонт линий правительственной связи.

Министерство экономики согласовало применение процедуры закупки у одного участника для проведения соответствующей закупки.

Техническое обслуживание и текущий ремонт слаботочных кабельных сетей админзданий Верховной Рады, а также текущий ремонт кабельных сетей правительственной связи админзданий Верховной Рады осуществят ООО "УЛИС Системс" и ООО "СВ-Телеком".

Ожидаемая стоимость закупки: 645000 грн. (лот 1 - 490000 грн., лот 2 - 155000 грн.)

Украинская правда