Коммунисты протестуют против роста цен

Сегодня в Житомире около тысячи сторонников Коммунистической партии Украины пикетировали областную государственную администрацию, протестуя против повышения жилищно-коммунальных тарифов и цен на продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, акция на площади Королева под стенами Житомирской ОГА прошла под лозунгами "Власть - новая, издевательства - старые!", "Цены на продовольствие - нет, тарифы ЖКХ - нет, Голодомор-2011 - нет!», «Хватит грабить народ!», «Власть, останови обнищание народа!».

Участники митинга приняли резолюцию с требованием к властям прекратить налоговую реформу и не повышать тарифы на услуги ЖКХ, а также остановить рост цен на продукты. Это обращение фракция КПУ намерена обнародовать 3 марта на сессии Житомирского городского совета.