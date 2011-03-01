Нардепы решили отменить вечернее заседание парламента

Вечернее заседание Верховной Рады сегодня не состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты проголосовали за то, чтобы работать на утреннем заседании до рассмотрения всех вопросов повестки дня. Это решение поддержали 248 народных депутатов из 388, зарегистрированных в сессионном зале.

На данное время парламент еще не рассмотрел 5 проектов законов, которые остались в повестке дня работы на сегодня.