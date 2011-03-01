БЮТ запретил своим нардепам голосовать «за себя и за товарища»

Оппозиция покажет пример того, как депутат, а не фракция, будет нести ответственность за каждое свое голосование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО, соответствующее предложение об обеспечении фракцией исключительно индивидуального голосования в зале пленарных заседаний парламента на своем заседании поддержала фракция «БЮТ-«Батьківщина».

Комментируя данное решение, Н.ТОМЕНКО сказал, что вопрос посещаемости народными депутатами заседаний парламента и личного голосования актуален уже давно, а потому сегодня на заседание фракции он вынес данный вопрос, и было принято решение об исключительно личном голосовании депутатами в сессионном зале. «Отныне не фракция, а народный депутат, как предусмотрено Регламентом ВР, обязан нести ответственность за каждое свое голосование в парламенте», - подчеркнул он.

«Мы попробуем на примере оппозиционной фракции продемонстрировать, что в парламенте есть депутаты, которые способны выполнять Конституцию и Регламент, и не голосовать за себя и своего товарища», - отметил Н.ТОМЕНКО.

По убеждению заместителя председателя ВР, такое поведение депутатов от оппозиции может повысить авторитет не только парламентской оппозиции, но и парламента в целом, и будет стимулировать к такому же поведению и депутатов большинства.