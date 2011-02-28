Добкин сравнивает оппозицию с чупакаброй?

В Харьковской области нет оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о деятельности оппозиции в регионе.

«Я действительно считаю, что оппозиции в Харьковской области нет. Есть политические силы, которые пытаются оппонировать», - сказал он.

М.ДОБКИН отметил, что губернатор ежегодно на сессии областного совета публично отчитывается о своей работе, но ни одна оппозиционная политическая сила не использует такую форму общения для конструктивной критики.

Председатель ОГА отметил, функцию оппозиции в Харьковской области часто выполняют отдельные средства массовой информации.

«Сегодня есть отдельные средства массовой информации, которые выстроили свою работу таким образом, что они выполняют работу за несуществующую оппозицию», - сказал М.ДОБКИН.

«Если она и есть (оппозиция), то, как одно известное животное, которого никто не видел», - подытожил губернатор.