Кожемякин утверждает, что арест его родственника не связан с политикой

Первый заместитель председателя фракции “БЮТ-Батькивщина” Андрей КОЖЕМЯКИН утверждает, что арест его родственника Владислава ЯРЦЕВА не связан с политикой.

“В некоторых СМИ и до сих пор появляются сообщения о связи между арестом моего родственника Владислава ЯРЦЕВА и моей политической деятельностью. Это довольно странно, ведь таким образом можно трактовать какие-либо события и обстоятельства, связанные с публичным человеком”, - говорится в заявлении А.КОЖЕМЯКИНА, обнародованном на сайте Блока Юлии Тимошенко.

Он отметил, что “в данном случае нет никакой политики”. “ЯРЦЕВУ выдвинуто обвинение по уголовной статье. Но я убежден, что он ни в чем не виноват, факты об этом свидетельствуют, и следствие вскоре это докажет”, - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, заместитель председателя Соломенской РГА В.ЯРЦЕВ и начальник управления ЖКХ Соломенской РГА были задержано 18 февраля. В отношении обоих должностных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

21 февраля Голосеевский райсуд Киева избрал в отношении обоих задержанных меру пресечения - содержание под стражей сроком два месяца.

В.ЯРЦЕВ является родственником первого заместителя руководителя парламентской фракции “БЮТ-Батькивщина” А.КОЖЕМЯКИНА.