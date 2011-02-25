Тимошенко объяснила, почему у нее нет вопросов к Януковичу

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает бесперспективным задавать какие-то вопросы Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, поскольку ответа на них никто не получит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, о чем бы она спросила В.ЯНУКОВИЧА, если бы у нее была такая возможность.

«У меня нет к нему вопросов. Мне кажется, всем все поняло. А, кроме того, я не очень понимаю, как фонограмме задавать вопрос», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, уже сегодня понятно, что Президент Украины потерпел фиаско за первый год своего правления. «Сегодняшнее фиаско Президента и его окружения и является первым шагом возвращения к настоящим ценностям и возобновления пути к евроинтеграции… Думаю, что все это мракобесие не долго», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что не политики и эксперты должны выставлять оценку работе Президента, а общество. «Я думаю, оценку ЯНУКОВИЧУ поставила каждая семья… У меня нет никаких сомнений, что это будет глухой неуд, думаю так, как он в школе учился», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.