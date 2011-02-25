Регионал Бондик заказал «экспертизу» однопартийца Хары

Народный депутат от Партии регионов Валерий БОНДИК заявляет, что «шансы Василия ХАРЫ быть избранным главой ФПУ, конечно, есть. И у меня тоже есть».

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос о вероятности переизбрания В.ХАРЫ главой Федерации профсоюзов Украины на съезде, намеченном на конец марта 2011 года, передают Ukranews.

В 2010 году В.БОНДИК обратился в Совет научно-правовых экспертиз при Институте государства права им. Корецкого НАН Украины с рядом вопросов, касающихся профсоюзной и депутатской деятельности В.ХАРЫ.

В частности, на вопрос В.БОНДИКА, следует ли считать законным избрание В.ХАРЫ главой ФПУ не на съезде Федерации, а на заседании Совета в ноябре 2008 года, ученые института ответили отрицательно. Специалисты Института им. Корецкого пришли к заключению, что руководителя ФПУ согласно законам Украины и Уставу Федерации должен избирать только съезд.

Также в запросе В.БОНДИКА задан вопрос, законно ли В.ХАРА совмещает должность главы ФПУ с работой депутатом Верховной Рады. По мнению специалистов Института, В.ХАРА, занимая две должности, нарушил закон, так как народные депутаты имеют право заниматься только преподавательской и научной деятельностью. На посту главы ФПУ В.ХАРА получает зарплату и ведет хозяйственную деятельность, несовместимую с работой в парламенте.

«Но вы должны понимать, что выводы Института Корецкого не могут иметь юридической силы», - отметил В.БОНДИК. При этом, как отметил он, заключение Института Корецкого было подготовлено, в том числе, на основании решения Апелляционного суда Киева, который постановил, что избрание В.ХАРЫ главой ФПУ в 2008 году прошло с нарушениями законодательства Украины и Устава ФПУ.

На вопрос, существует ли конфликт между отдельными членами Партии регионов и В.ХАРОЙ как депутатом от фракции ПР и членом президиума этой политической силы, В.БОНДИК ответил, что такого конфликта нет.

Как сообщалось, в своем интервью «Версиям» В.ХАРА заявил о конструктивной оппозиции к Партии регионов и правительству во главе с Николаем АЗАРОВЫМ, а также выразил готовность организовать массовые протесты против пенсионной реформы и сотрудничества с МВФ.