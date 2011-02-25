Янукович не прочь заставить чиновников декларировать расходы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не против введения законодательной нормы о декларировании чиновниками и их семьями своих расходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в прямом эфире шести телеканалов в рамках проекта «Разговор со страной», отвечая на вопросы граждан.

В частности, отвечая на вопрос, считает ли он целесообразным предусмотреть в новом антикоррупционном законодательстве норму о декларировании государственными служащими и их семьями расходов, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что выступает за прозрачность и открытость в деятельности чиновников.

«Чем прозрачнее будут чиновники всех уровней, тем лучше будет для государства», - сказал Президент.