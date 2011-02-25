Янукович - львовянам: мы обречены жить вместе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает глубокое убеждение, что украинцы обречены жить вместе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире, отвечая на вопрос в рамках программы «Разговор со страной».

«Я убежден в том, что мы обречены жить вместе на нашей прекрасной земле – в Украине. И я буду делать все для того, чтобы это так и произошло», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, отвечая, в частности, на вопрос жителя Львова о том, не стоит ли украинцам, учитывая якобы имеющиеся культурные и идеологические разногласия между восточным и западным регионом государства, разделиться.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что с первых дней своего пребывания на посту Президента уделяет неуклонное внимание тому, как объединить Украину. «И я буду к этому стремиться. И именно потому, что мы разные, это не является недостатком, это является нашим богатством. Разнообразие культур в нашей стране – это богатство нашей страны», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в этом вопросе не следует искать легких ответов. «Не нужно искать идеологические разногласия, а нужно думать, как жить вместе в будущем. И сегодня этот вопрос к молодому поколению. Мы должны сделать для них, чтобы они жили в единой стране, в которой будут господствовать общие национальные интересы. А у нас национальный интерес один – чтобы Украина была сильным, независимым государством, чтобы нас уважали в мире, а мы этим гордились», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.