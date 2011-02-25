Герман думает, что Тимошенко подобрала себе неплохую пару

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН считает, что своими последними заявлениями лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО присоединилась к лидеру Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии ВИТРЕНКО в борьбе с Международным валютным фондом.

Такое мнение А.ГЕРМАН высказала корреспонденту УНИАН, комментируя, в частности, заявление Ю.ТИМОШЕНКО, в котором она отметила, что действующая украинская власть легализовала коррупцию через программу сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

“С МВФ в Украине воевал всегда один только политик – Наталия ВИТРЕНКО. Теперь их стало двое. Ну, что же – пара неплохая”, - в частности сказала А.ГЕРМАН.

24 февраля Ю.ТИМОШЕНКО на своей страничке в Twitter написала: “Шок! Только что мы получили письмо между Украиной и МВФ, по которому нам дали транш 1,5 миллиарда долларов. Там п.16 легализовали коррупцию “РосУкрЭнерго” на 4,5 миллиарда долларов”.