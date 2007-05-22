Тимошенко хочет встретиться с Ющенко сегодня

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает политические силы прекратить бесплодные переговоры по выходу из кризиса и созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для рассмотрения вопроса обеспечения проведения внеочередных парламентских выборов 24 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам сегодня на пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает необходимым заслушать на этом заседании представителей ЦИК и использовать все законные возможности, чтобы сделать комиссию дееспособной.

Также Ю.ТИМОШЕНКО призывает заслушать представителей Генеральной прокуратуры и Службы безопасности, чтобы они доложили, что ими сделано, чтобы не было саботажа выборов.

Она также считает необходимым, чтобы представители силовых органов дали ответ, почему трое судей Конституционного Суда, которые уволены Президентом, продолжают исполнять свои функции.

«Это люди с улицы, которые действуют как судьи Конституционного Суда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме этого, она призвала руководителей государства прекратить теневую приватизацию стратегических объектов Украины.

Также лидер БЮТ обращается к партии «Наша Украина» с призывом, чтобы они в ближайшие дни провели съезд и лишили полномочий своих депутатов пятого созыва, «чтобы раз и навсегда сделать невозможным работу ВР».

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что уже сегодня по возвращении Президента Виктора ЮЩЕНКО из Черкасской области она попытается встретиться с ним, чтобы обсудить все указанные проблемы.

Среди прочего Ю.ТИМОШЕНКО призвала Центральную избирательную комиссию продлить сроки для проведения всех необходимых процедур, чтобы выборы состоялись именно 24 июня. Ю.ТИМОШЕНКО в который раз отметила, что на сегодняшний день другая компромиссная дата выборов так и не названа, поэтому единственной действующей датой выборов остается 24 июня.