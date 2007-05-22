Ющенко понимает, что кому-то светят лебединая песня и самоубийство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что из-за политических амбиций некоторых политиков, у которых нет перспективы, страна находится в затяжном политическом кризисе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал сегодня на пресс-конференции в Каневе.

По словам главы государства, “сегодня понятно, что несовершенная конституционная реформа привела к нарушению балансов и противовесов во власти”. При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что как Президент «не хочет узурпации власти, а, напротив, апеллирует к ключевому вопросу – что лучшим выходом из политического конфликта является проведение выборов”.

Президент также убежден, что если политики не могут разобраться и найти политическую договоренность, необходимо апеллировать к единственному источнику власти – народу, который расставит все точки над “і”. «Я понимаю, что для кого-то идти на выборы - это самоубийство, это его лебединая песня, поэтому можно мордовать страну неделями переговоров для того, чтобы позаботиться о чьем-то трудоустройстве», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он выразил убеждение, что сегодня избиратель уже доведен до такой точки, что не будет воспринимать апелляции, которые предлагают те, у кого нет политического будущего.