12-00 - По случаю Международного дня семьи и Дня Матери в Киеве на Майдане Незалежности пройдет Всеукраинский фестиваль семейного творчества «Родинні скарби України». Организаторы - Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Украинский молодежный центр и Главное управление по делам семьи и молодежи Киевской городской государственной администрации. Победителей будет награждать Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко. Нужна аккредитация. Телефоны: 289-95-05, 3-8067-731-89-27.