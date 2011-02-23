Коммунисты снова предлагают ввести смертную казнь

16:26, 23 февраля 2011
Политика
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Законопроект внесли в ВР

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона “О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс Украины (относительно введения смертной казни как вида наказания)”.

Авторами законопроекта являются народные депутаты от КПУ Петр СИМОНЕНКО, Игорь АЛЕКСЕЕВ, Валерий БЕВЗ.

Как известно, в феврале 2010 года ВР отклонила проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно ужесточения уголовной ответственности за определенные преступления)”, которым предлагалось внести смертную казнь в перечень видов наказаний, которые могут быть применены судом к лицам, признанным виновными в совершении ряда тяжелых преступлений. Тогда авторами законопроекта были П.СИМОНЕНКО, И.АЛЕКСЕЕВ и Игорь КАЛЕТНИК. За законопроект проголосовали лишь 32 народных депутата, среди них 27 – от КПУ, 2 – от Партии регионов, 1 – от БЮТ, 1 – от Блока Литвина, 1 – внефракционный.

Документом предусматривалось установить возможность применения как исключительной меры наказания смертной казни за следующие тяжкие и особо тяжкие преступления: умышленное убийство, торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека, разбой, бандитизм, террористический акт, контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, получение взятки.

 

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