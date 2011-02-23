Попов обещает, что дорога с Троещины на правый берег будет занимать 20 минут

Одним из важных направлений деятельности городской власти в 2011 году станет развитие транспортной инфраструктуры столицы и улучшение транспортного обслуживания жителей и гостей города во время проведения финала чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом заявил глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов на расширенном заседании Коллегии КГГА.

Так, среди основных объектов, которые будут сооружаться в 2011 году, есть продолжение строительства Куреневско-Красноармейской линии метрополитена до станции «Выставочный центр», что даст возможность ощутимо улучшить транспортное соединение жителей Голосеевского района. Запланировано также завершение строительства троллейбусной линии от Амурской площади до ул. В. Касияна, которая обеспечит подвоз граждан к новым станциям метрополитена.

Будут продолжать строить Подольский мостовой переход через г. Днепр. Это позволит обеспечить транспортное соединение левобережных районов, где проживает возле 1,5 млн. киевлян, с правобережной частью города.

Будут продолжены работы по реализации проекта «Городская электричка».

«Впервые в Украине движение электропоездов будет осуществлено вокруг города, что даст возможность транспортом большой вместимости подвозить пассажиров к пересадочным узлам и сократить время проезда от Троещины на правый берег до 20 минут», – прокомментировал проект Александр Попов.

По его словам, на текущий год запланировано начало работ по реконструкции важных транспортных развязок (возле ст. метро «Днепр», на примыкании проспекта Науки к Столичному шоссе), продолжения Железнодорожного шоссе и строительства дороги от Подольского моста до проспекта Ватутина. На эти мероприятия в государственном бюджете предусмотрено 303 млн. грн.