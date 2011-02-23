Прокуратура вспомнила о яйцах и шашках в Верховной Раде

Депутат от НУНС Андрей Парубий вновь вызван на допрос в связи с событиями в Верховной Раде 27 апреля 2010.

Об этом он написал в своей страничке в Facebook.

"Только что позвонил старший следователь прокуратуры Киева Авраменко Александр Иванович и пригласил меня в прокуратуру для дачи показаний по открытого против меня уголовного дела по событиям 27 апреля (ратификация Харьковских сделок)", - отметил депутат.

"На мой вопрос, чем вызвано возобновление интереса к делу, я получил ответ: "Пора принимать решение". Хотят запугать? Не удастся!", - добавил он.

Как известно, 14 мая прокуратура Киева возбудила уголовное дело против Парубия и Грымчака по подозрению во вмешательстве в деятельность главы Верховной Рады и других депутатов парламента с целью не допустить ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года.

Дело было возбуждено по статье 28 Уголовного кодекса (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

Украинская правда