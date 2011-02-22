Дельцы из молочной компании «подоили» Стабфонд на 30 миллионов

Следователями Службы безопасности Украины в Киевской области возбуждено уголовное дело по факту завладения служебными лицами общества «Украинская молочная компания» 28,9 млн. грн., выделенных государством на возмещение стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в Киевской области, в 2010 году сельскохозяйственному предприятию, расположенному в с. Большой Крупиль Киевской области Министерством аграрной политики из государственного Стабилизационного фонда были выделены средства на возмещение части расходов по реконструкции коровников и перестройке молочной фермы.

Проведенной проверкой установлено, что для получения бюджетных средств должностные лица «Украинской молочной компании» предоставили пакет фиктивных документов: отсутствующие договоры на выполнение строительных работ и представленные платежные документы о выполнении работ в другой области Украины.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах). Следствие продолжается.