Корнийчук: Ну сколько можно притягивать меня к Онопенко...

Бывший первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК не считает политическим возбужденное против него уголовное дело.

Об этом он заявил в интервью газете "КоммерсантЪ-Украина" (№27).

Говоря о том, не связано ли его освобождение из СИЗО со встречей председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО (В.ОНОПЕНКО является тестем Е.КОРНИЙЧУКА - УНИАН) с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась 14 февраля, Е.КОРНИЙЧУК сказал: "У меня немного другая интерпретация. Возможно, есть непонятное для меня желание кого-то насолить мне, но политики, исходя из всего происходящего, я не вижу. Что касается встречи ОНОПЕНКО с Президентом, то лучше задавать эти вопросы ОНОПЕНКО. Я склонен считать, что следователи не могли поступить иначе, кроме как выпустить меня, поскольку я на момент своего освобождения с делом уже ознакомился. А процедура в рамках уголовного процесса предусматривает, что в этот момент следователь обязан принять процессуальное решение – выпустить меня или оставить. Не секрет, что за несколько дней до этого суд продлил срок содержания меня под стражей на два месяца. Я об этом решении узнал из прессы".

"Я не знаю, что было на встрече с Президентом, я этот вопрос с ОНОПЕНКО не обсуждал. В данном случае я не могу ни отрицать, ни признавать какой-то связи между этими событиями. Но повторюсь: процессуально следователь обязан был принять решение о моем освобождении. И я подчеркиваю: я надеюсь, что следователи будут объективны и изберут другую меру пресечения относительно других бывших членов правительства. В СИЗО сидит бывший министр экологии ФИЛИПЧУК. Человеку седьмой десяток, у него плохое здоровье. Но, насколько мне известно, кроме меня, никто с материалами своих дел еще не ознакомился", - подчеркнул Е.КОРНИЙЧУК.

"Послушайте... У меня своя семья, и я 18 лет счастливо женат. Мне 44 года, и есть что рассказать – про свой трудовой путь, например. Книгу написать можно! Я занимал достаточно высокие посты в Министерстве иностранных дел, работал консулом Украины в Нью-Йорке, возглавлял управление международных договоров в МИДе. У меня есть своя жизнь, ребята! Ну сколько можно притягивать меня к Онопенко – у него своя `кухня`, у меня своя! Мы общаемся, как правило, на семейных праздниках. Я понимаю, на что вы намекаете, но...", - эмоционально ответил Е.КОРНИЙЧУК

корреспонденту.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля следователь Генеральной прокуратуры Украина изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде экс-первому заместителю министра юстиции Украины Е.КОРНИЙЧУКУ, который является зятем председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО.

Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Бывшему первому заместителю главы Минюста предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.