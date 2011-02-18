Чиновники из Кабмина не понимают курса реформ Януковича?

На уровне чиновников Кабинета министров и депутатов, входящих в большинство в Верховной Раде, нет понимания сути курса реформ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, комментируя сегодняшнее голосование в ВР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, по ее мнению, в последние дни становится все более заметным раскол в экономической политике между Президентом и правительством. «Реформаторские» законы разрабатываются чиновниками Кабинета министров и депутатами, входящими в большинство в парламенте. Затем эти законы послушно принимаются большинством ВР. После чего принятые законы ветируются в Администрации Президента, и с замечаниями возвращаются в сессионный зал, где, как ни в чем не бывало, то же большинство вновь дружно за них голосует. «На уровне чиновников Кабмина и депутатов, входящих в парламентское большинство, нет понимания сути курса реформ Президента Украины», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, именно такой сложный путь прошли проголосованные сегодня законопроекты о регулировании градостроительной деятельности, о госрегулировании производства и реализации сахара. «В то же время, правительственный закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расчетов за природный газ и электрическую энергию", дружно принятый депутатами большинства в январе, сегодня так же дружно по предложению Президента Украины был вообще отменен, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Складывается впечатление, что чиновники из Кабмина, а также послушное большинство в Верховной Раде изо всех сил пытаются угадать вектор реформ, задаваемый Президентом страны, но у них это плохо получается. Они не в состоянии реализовать программу реформ. Все, что предлагается – это не качественные реформы, а полумеры, которые содержат в себе элемент коррупции».

Она напомнила недавнюю ситуацию с отменой техосмотра автомобилей. «В январе на всех телеканалах страны показали, как В.ЯНУКОВИЧ требует от министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА отменить техосмотр и прекратить издевательства над водителями. В феврале же большинство Верховной Рады дружно не поддержало отмену техосмотра, и отправила законопроект на доработку. Что это – коррупция или саботаж реформ со стороны чиновников и депутатов?», - задает вопрос Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета Верховной Рады считает, что при таком подходе к реформам, принятый недавно Кабмином Национальный план выполнения программы реформ, названный «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», впору переименовывать в «Нищее общество, монополистическая экономика, расточительное государство».