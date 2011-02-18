Яценюк передаст в Москву книги Матиос и Костенко

В воскресенье, 20 февраля, в 13.00 народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін», учредитель Фонда «Открой Украину» Арсений ЯЦЕНЮК вместе с женой Терезией, председателем наблюдательного совета Фонда, посетит Национальный культурный центр Украины в Москве. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Фронт Змін».

В сообщении отмечается, что Фонд Арсения ЯЦЕНЮКА «Открой Украину» передаст Национальному культурному центру Украины в Москве около тысячи книг для пополнения библиотечного фонда и технику для компьютеризации читального зала.

Библиотека пополнится историческими изданиями, в частности «Историей Украины» Михаила Грушевского, четырьмя томами Энциклопедии истории Украины, серией книг «Известные украинцы» и др. Среди украинской классической литературы – собрания сочинений Леси Украинки, Ивана Франко, Марко Вовчок, Тараса Шевченко и Ивана Котляревского. Из современной художественной литературы, в частности, произведения Марии МАТИОС, Лины КОСТЕНКО, Павла Загребельного, Оксаны ЗАБУЖКО, Романа ИВАНИЧУКА, Юрия АНДРУХОВИЧА, Владимира ШКЛЯРА, Юрия ВИННИЧУКА, Юрия ИЗДРЫКА, Ирэн РОЗДОБУДЬКО, Галины ВДОВИЧЕНКО. Кроме того, библиотека пополнится книгами по народоведению, словарями и детской художественной и учебной литературой.

В сообщении отмечается, что для компьютеризации читального зала Фонд «Открой Украину» передаст библиотеке оборудование для пяти рабочих мест, многофункциональное устройство для распечатки, сканирования и копирования документов, а также проектор с экраном.

Как известно, после ситуации с обысками Украинской библиотеки в Москве и изъятия из ее фондов книг выдающихся украинских авторов, А.ЯЦЕНЮК заявил о необходимости создания в столице России книгособрания, которое не было бы зависимо от российской власти и выполняло функции полноценного центра распространения объективных знаний об Украине. Он заявил, что готов взять на себя финансирование современной электронной украинской библиотеки при Национальном культурном центре в столице России.

Национальный культурный центр Украины в Москве расположен по адресу: ул. Арбат, дом 9, строение 1.