Эксперт: Украина неправильно выбрала себе место

Эксперт Фонда стратегической культуры Виктор ПИРОЖЕНКО считает необходимым пересмотреть модель украинско-российских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве в ходе круглого стола на тему: «Новые геополитические вызовы и внешняя политика Украины».

“Украина неправильно выбрала для себя место. Очевидно, надо пересмотреть общую модель российско-украинских отношений ”,- сказал В.ПИРОЖЕНКО.

По его мнению, многовекторная внешняя политика Украины перестала устраивать, в первую очередь, саму российскую элиту, поскольку непонятно, в какой роли выступает Украина - союзника или конкурента.

В.ПИРОЖЕНКО также считает, что Украина должна определиться относительно модели своих отношений с Россией. “В какую сторону определяться - это вопрос для дискуссии”, - отметил он.

Эксперт также считает, что у Партии регионов сложилось неправильное представление о роли Украины в конфигурации Украина-Россия-ЕС-США.

По его словам, Россия сама разговаривает со всеми субъектами мировой политики и центрами влияния напрямую, минуя Украину и ЕС.

“По-прежнему считается, что Украина должна быть каким-то мостом между Россией и Западом... Россия сама готова разговаривать с Западом, без всяких посредников, и делает это успешно”, - сказал В.ПИРОЖЕНКО.