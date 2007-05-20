Коммунисты будут самостоятельно брать планку повыше

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что в случае повышения проходного барьера КПУ пойдет на выборы отдельно.

Об этом он сказал в эфире “5 канала ”.

“Если проходной барьер будет выше 3%, Компартия пойдет на выборы отдельно, и не будет ни с кем блокироваться”, - сказал П.СИМОНЕНКО.

По его словам, в случае, если крупные партии решат поднять проходной барьер на уровень выше трех процентов, депутаты Коммунистической партии пойдут на выборы отдельно, и не будут ни с кем блокироваться.

Лидер КПУ подчеркнул: "У нас есть своя позиция. Мы будем на выборы идти отдельной силой, и ни с кем блокироваться не будем."