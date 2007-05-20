Верховная Рада требует от Ющенко выполнения конституционного долга

Верховная Рада Украины обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО относительно необходимости выполнять им конституционный долг подписывать законы, в частности, закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджетная 2007 год».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Он напомнил, что Конституцией Украины предусмотрено, что после 15 дней получения Президентом закона в случае, если он не внес в него изменения, то закон считается поддержанным Президентом и должен публиковаться за его подписью.

А.МОРОЗ отметил, что «пока что он (Президент Украины – УНИАН) этого не сделал, и по этому поводу мы обратились от Верховной Рады к Президенту с требованием выполнить свой конституционный долг».

По словам А.МОРОЗА, «речь идет, в конце концов, не о взаимоотношениях между ветвями власти». Он отметил, что речь идет о том, что около 14 млн. людей ожидают изменений, потому что это касается увеличения выплат по заработным платам, пенсиям с 1 июня.

А.МОРОЗ подчеркнул, что «сегодня Президент должен делать вывод, будет ли он продолжать играться по схемам, которые ему навязывают в Секретариате, и другие люди, я знаю, кто это делает, или он все-таки будет конкретно работать на нужды своих сограждан».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины V созыва приняла 4 мая Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

15 мая парламент поручил председателю ВР А.МОРОЗУ безотлагательно обратиться к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с предложением срочно подписать и обнародовать законы Украины, принятые парламентом на протяжении апреля. Об этом идет речь в постановлении «Об обеспечении завершения конституционной процедуры законотворческого процесса и вступлении в силу законами Украины, принятыми Верховной Радой на протяжении апреля 2007». Верховная Рада также обратила внимание Президента на невыполнение им требований статьи 94 и статьи 106 Конституции Украины относительно законов Украины, принятых парламентом на протяжении апреля.

Представители Секретариата Президента не раз заявляли, что В.ЮЩЕНКО не подпишет ни одного закона, принятого нелегитимной Верховной Радой.