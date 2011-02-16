Луценко оставили за решеткой

Печерский районный суд Киева продлил срок содержания бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, такой вывод можно сделать из того, что Ю.ЛУЦЕНКО, который был доставлен в зал судебных заседаний, вывезли по окончанию судебного заседания в спецавтомобиле в сопровождении патрульного джипа спецподразделения МВД «Беркут».

В то же время суд запретил представителям СМИ (даже тем, которые были без фото-, видеоаппаратуры) присутствовать в зале заседаний во время объявления решения.

В свою очередь, после завершения судебного заседания следователь Генеральной прокуратуры Сергей ВОЙЧЕНКО на вопрос журналистов, какое решение принял суд, с улыбкой ответил: «Законное».

Также следует отметить, что на судебном заседании отсутствовал адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН. В телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН он отметил, что только за 10-15 минут узнал от представителей Генпрокуратуры о том, что сегодня в 12.00 должно начаться судебное заседание по делу Ю.ЛУЦЕНКО. «Я физически не успел бы на него», - сказал адвокат.

В то же время в пресс-службе Генеральной прокуратуры на этот счет в настоящее время не предоставляют какой-либо информации и комментариев.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделом СБУ "Альфа" возле его дома в Киеве.

Ю.ЛУЦЕНКО было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря адвокат заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО выдвинуто обвинение в злоупотреблении властью по новому уголовному делу, возбужденному в результате расследования дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО. Как сообщил адвокат, из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, по которому возбуждено уголовное дело, и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст. 364 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.

Ю.ЛУЦЕНКО содержат в Лукьяновском СИЗО.

26 января И.ФОМИН сообщил, что Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное дело в отношении экс-министра внутренних дел Украины в связи с нецелевым использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2009 году.

Все три дела объединены в одно, материалы дела составляют 48 томов.

С 31 января Ю.ЛУЦЕНКО вместе с адвокатом начали знакомиться с материалами дела.