Тимошенко пишет в Twitter прямо из Генпрокуратуры

Лидер партии “Батькивщина”, экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что следователи сегодня намеренно затягивают время ее пребывания в Генеральной прокуратуре, чтобы не допустить ее участия в парламентских слушаниях, посвященных проведению в Украине пенсионной реформы.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в Twitter, сообщается на ее сайте.

"Допрос продолжается четвертый час. Следователям поставлена задача затянуть время и не допустить меня на парламентские слушания, где идет прямая TV-трансляция", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла решение провести сегодня, 16 февраля, парламентские слушания на тему: "Состояние проведения пенсионной реформы и пути ее совершенствования".

Фракция "БЮТ-Батькивщина" предлагает альтернативный правительственному законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает единые принципы пенсионного обеспечения граждан и преодоление диспропорции в размере пенсий.

"Мы будем вносить этот законопроект вместе с концепцией, которая очень хорошо и детально объясняет эту пенсионную реформу, и будет она заключаться в том, чтобы ЯНУКОВИЧ поручил своему правительству создать рабочую группу, которая сможет найти правильное решение проведения пенсионной реформы, и которая защитит людей от того наступления на их права, которое сегодня происходит", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО на пресс-конференции накануне.