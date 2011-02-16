Нардепы просят ГПУ выпустить Луценко, Диденко и Макаренко

14:37, 16 февраля 2011
Политика
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Регионалы хотели подписать, но не смогли?

Юрий Грымчак отвечают на вопросы журналистов возле здания ГПУ. Киев, 10 февраля
Около 100 народных депутатов Украины поставили свои подписи под ходатайством в Генеральную прокуратуру об освобождении из-под стражи экс-министра внутренних дел, лидера “Народной самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО и других экс-чиновников правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны” со ссылкой на депутата ВР Юрия ГРЫМЧАКА.

По данным пресс-службы, сегодня Ю.ГРЫМЧАК передал в ГПУ ходатайство об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО, а также бывшего первого заместителя председателя “Нафтогаза” Игоря ДИДЕНКО, экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО, экс-министра экологии Георгия ФИЛИПЧУКА и бывшего руководителя Минобороны Валерия ИВАЩЕНКО.

Подписи под ходатайствами поставили представители НУ-НС, БЮТ и внефракционные депутаты. Ни один из депутатов из Партии регионов свою подпись не поставил: “Обещали, но не смогли. Им нужно было посоветоваться с руководством”, - объяснил Ю.ГРЫМЧАК.

По его словам, больше всего подписей поставлено под ходатайством за освобождение Ю.ЛУЦЕНКО.

Комментируя вероятность освобождения Ю.ЛУЦЕНКО из-под стражи после подачи этого ходатайства, Ю.ГРЫМЧАК сказал: “Мы же все понимаем, что когда вчера господина КОРНИЙЧУКА выпустили, то это никак не связано с визитом председателя Верховного Суда, тестя господина КОРНИЙЧУКА, к Президенту Украины. Потому что сегодня прокуратура честно и ответственно заявила, что следователь сам принял такое решение. Если следовать этой логике, тогда должны отпустить и всех остальных. Они не представляют общественной опасности, не занимают высоких должностей в государстве, чтобы каким-то образом влиять на ход следствия”.

По мнению депутата, на этот момент есть все основания, чтобы освободить Ю.ЛУЦЕНКО из-под стражи. “Для этого нужно только желание Генпрокуратуры и наших властей”, - считает Ю.ГРЫМЧАК.

Как сообщал УНИАН, по данным “Народной самообороны”, 10 февраля генеральный прокурор Виктор ПШОНКА пообещал народным депутатам Ю.ГРЫМЧАКУ, Андрею ПАВЛОВСКОМУ, Сергею ПОДГОРНОМУ и Олегу ТИЩЕНКО пересмотреть вопрос относительно целесообразности дальнейшего содержания под стражей Ю.ЛУЦЕНКО, И.ДИДЕНКО, А.МАКАРЕНКО, Г.ФИЛИПЧУКА и Е.КОРНИЙЧУКА.

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