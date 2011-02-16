Могилев рассказал, как вычислили макеевских террористов

Следствие располагает всеми доказательствами вины двух задержанных, которые подозреваются в совершении взрывов в Макеевке в январе этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Все данные, имеющиеся на сегодняшний день, говорят о том, что именно они (задержанные) совершили это преступление», - сказал он, заметив, во время обысков по месту жительства этих лиц были выявлены элементы для изготовления взрывного устройства, в частности аммиачная селитра.

По словам А.МОГИЛЁВА, для изготовления взрывчатки задержанные воспользовались информацией из интернета, а компоненты для нее, отметил министр, «можно приобрести в любом магазине хозяйственных товаров».

Министр также сообщил, что, по данным следствия, взрывное устройство, заложенное возле админздания ГП «Макеевуголь», сработало по часовому механизму, а возле торгового центра - при помощи элемента наподобие бикфордов шнур.

А.МОГИЛЕВ заметил, что в ходе расследования этого преступления было опрошено свыше 10 тысяч человек, в частности, это люди, которые живут неподалеку от мест, где произошли взрывы, а также «неблагонадежные лица». Кроме того, по его словам, были сняты отпечатки пальцев у более чем трёх тысяч человек, а также изучены видеозаписи с более чем 150 видеокамер, установленных в тех или других местах Макеевки. Также в процессе расследования дела оперативными службами раскрыт ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, разбойное нападение 2 февраля на одного из макеевских таксистов.

Как отметил министр, именно сравнивая отпечатки пальцев у одного из задержанных за это преступление с отпечатками пальцев на письме, оставленном на месте взрыва, оперативники установили, что именно это лицо имеет отношение к взрывам.

А.МОГИЛЕВ отметил, что задержанные категорически отвергают свою причастность к какой-либо экстремистской группировке и объясняют, что подложили взрывчатку с единственным намерением, - быстро получить деньги.

По словам министра, задержанные также сказали, что не пришли за требуемыми деньгами потому что на указанному месте увидели много людей и решили не забирать деньги.

А.МОГИЛЕВ также не исключил, что в будущем действия задержанных могут быть переквалифицированы по другой статье Уголовного кодекса. В настоящее время их обвиняют в совершении теракта.

Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, имели ли подозреваемые другие готовые взрывные устройства, А.МОГИЛЕВ не сказал, что нет, однако, учитывая опыт их изготовления, они могли быстро собрать.

Как сообщал УНИАН, рано утром 20 января в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов никто не пострадал. Неподалёку от одного из мест взрыва на стене был найден конверт, в котором содержалось требование выплатить крупную сумму денег «от людей, которые известны в Макеевке». (По данным СМИ, организаторы взрывов требовали 4 млн. евро). В письме также был указан механизм и порядок передачи денег. Также неизвестные угрожали, что в случае невыполнения требований в разных местах Макеевки прозвучат еще 5 взрывов.

По фактам взрывов в Макеевке Управление Службы безопасности Украины в Донецкой области возбудило уголовное дело по статье «терроризм» и разыскивало двух мужчин.

15 февраля прокурор Донецкой области Владимир ГАЛЬЦОВ сообщил о задержании лиц, которых подозревают в совершении взрывов в Макеевке 20 января 2011 года.

«На допросах подозреваемые признали свою причастность к взрывам возле здания «Макеевуголь» и магазина «Голден плаза». Преступление раскрыто», - сказал прокурор.