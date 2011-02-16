Власть и оппозиция нашли способ подружиться

В Верховной Раде Украины создано межфракционное объединение «Здоровая и спортивная Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил во время сегодняшнего пленарного заседания заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Сопредседателями объединения избраны Н.ТОМЕНКО и Виктор КОРЖ (фракция Партии регионов), а в его состав вошли депутаты из всех фракций.

В то же время Н.ТОМЕНКО не уточнил количества депутатов, которые вошли в это объединение, подчеркнув при этом, что оно открыто для сотрудничества со всеми. Он также добавил, что целью создания является поддержка здорового образа жизни среди украинской молодежи, содействие развитию в Украине туризма, физической культуры, спорта.

Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, объединение берет на себя ответственность за разработку совместных законопроектов в области спорта, туризма и молодежной политики.