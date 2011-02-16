КПУ с Симоненко не сможет попасть в ВР на следующих выборах?

Народный депутат, бывший член Коммунистической партии Украины Леонид ГРАЧ не верит, что КПУ под началом Петра СИМОНЕНКО пройдет в Верховную Раду на следующих парламентских выборах.

Об этом он заявил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Нет, не пройдет. При таком раскладе, при таком личностном отторжении… Она (Коммунистическая партия) стала заложницей личного поведения и предательства СИМОНЕНКО», - сказал, в частности, Л.ГРАЧ.

Он также утверждает, что никаких переговоров о создании новой партии с лидерами левых партий сейчас не ведет.

«Ни с кем у меня ни одного слова не проговорено. Был разговор с Натальей Михайловной (лидер ПСПУ Н.ВИТРЕНКО). Речь идет не о форме создания новой партии. Количество левых партий достаточно в Украине», - заявил Л.ГРАЧ.

При этом Л.ГРАЧ считает, что ему рано сидеть «на завалинке», и что он «достаточно заряжен», чтобы реализоваться.

«Куда жизнь меня приведет? В какую партию по названию – вопрос другой. Но это должна быть партия чисто марксистского левого толка» - уверен Л.ГРАЧ.