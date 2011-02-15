Януковича раздражает мера пресечения, принятая по отношению к Тимошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не возражает против выезда лидера партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Харькове.

«Имел беседу с руководителями европейских структур, которые выразили желание видеть ТИМОШЕНКО в Брюсселе. Я думаю, что такая процедура должна быть, потому что ограничение, если человек желает ехать, невозможно, но Уголовно-процессуальный кодекс должен быть соблюден», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент подчеркнул, что вопрос вины должен доказываться исключительно в суде. «До того, пока на эти вопросы нет ответа, человек должен быть свободен», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил неудовлетворение действиями правоохранительных органов, которые ограничили свободу перемещения Ю.ТИМОШЕНКО. «Мера пресечения, которая принята по отношению к Ю.ТИМОШЕНКО, она раздражает и меня», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в этом вопросе не нужна “лишняя суматоха со стороны правоохранительных органов”.

«Борьба с коррупцией не должна иметь никакого отношения к политике, чтобы не было мнения, что есть выборочный подход», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.