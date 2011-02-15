Януковича раздражает мера пресечения, принятая по отношению к Тимошенко
Говорит, лишняя суматоха не нужна
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не возражает против выезда лидера партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО за границу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Харькове.
«Имел беседу с руководителями европейских структур, которые выразили желание видеть ТИМОШЕНКО в Брюсселе. Я думаю, что такая процедура должна быть, потому что ограничение, если человек желает ехать, невозможно, но Уголовно-процессуальный кодекс должен быть соблюден», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Президент подчеркнул, что вопрос вины должен доказываться исключительно в суде. «До того, пока на эти вопросы нет ответа, человек должен быть свободен», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он выразил неудовлетворение действиями правоохранительных органов, которые ограничили свободу перемещения Ю.ТИМОШЕНКО. «Мера пресечения, которая принята по отношению к Ю.ТИМОШЕНКО, она раздражает и меня», - сказал Президент.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в этом вопросе не нужна “лишняя суматоха со стороны правоохранительных органов”.
«Борьба с коррупцией не должна иметь никакого отношения к политике, чтобы не было мнения, что есть выборочный подход», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.