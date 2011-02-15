Задай вопрос Президенту через веб-страницу УНИАН

25 февраля, в день годовщины инаугурации, Президент Украины Виктор Янукович примет участие в телепроекте «Разговор со страной».

Проект стартовал сегодня, 15 февраля.

На базе ОАО "Укртелеком" организован контакт-центр, который будет принимать вопросы и мнения граждан. Звонки в контакт-центр бесплатные. Отправить свои вопросы можно также через Интернет. Их будут принимать при помощи собственных Интернет-ресурсов партнеры телепроекта – информагентства УНИАН и «Интерфакс-Украина».

Все вопросы из контакт-центра, а также те, которые поступят через Интернет, ежедневно будут передаваться Президенту. Они будут проанализированы, относительно каждого вопроса будет предоставлен ответ.

Соорганизаторами телепроекта выступили телеканалы: «Интер», «1+1», ICTV, «Украина», НТКУ и «5-й канал». С помощью их технических возможностей будут организованы включения из регионов в киностудии имени Довженко, где В.Янукович будет работать 25 февраля.

ЗАДАТЬ ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ МОЖНО ТУТ