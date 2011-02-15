Власть имитирует борьбу из курением?

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий)» (№5164) нуждается в существенной доработке. В противном случае – он лишь пополнит перечень неработающих имитаций-запрещений, которые уже существуют в сфере борьбы с табакокурением.

Как передает корреспондент УНИАН, к такому выводу пришли участники круглого стола «Полное запрещение рекламы табака в Украине», который состоялся 14 февраля в редакции «Телекритики».

Как сообщил журналистам председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации, народный депутат Андрей ШЕВЧЕНКО (фракция БЮТ), у комитета есть разные мнения относительно этого законопроекта, зарегистрированы 60 поправок к нему. По словам депутата, «есть два критических момента. Во-первых, это запрещение рекламы сигарет в Интернете. Эта норма выглядит проблематичной с точки зрения практического применения. Интернет является территорией свободы, и, если мы позволим регулировать его государству, будем иметь не совсем те последствия, на которые рассчитываем. Во-вторых, этот законопроект могут использовать, чтобы запретить журналистам писать о том, что происходит на табачном рынке, и тому подобное. Нужно все сделать, чтобы этот законопроект не повлиял на права журналиста».

По мнению внефракционного народного депутата Тараса ЧОРНОВОЛА, «подходы, которые заложены в этом законопроекте, ведут не к уменьшению табакокурения, а к колоссальной имитации. От чего появляются мысли, что люди, которые эти действия координируют, что-то от этого имеют». «Вы можете сказать, сколько в Киеве доступных тренажерных залов? Бассейнов? Велосипедных дорожек? Ведь спорт, очевидно, не совместим с табакокурением. Почему в Германии пошли другим путем. Там разрешена реклама табачных изделий, но ведется активная пропаганда здорового образа жизни. Там депутаты не множат запреты, которые никто не выполняет», - отметил Т.ЧОРНОВОЛ.

То, что существующая практика запрещений в сфере борьбы с курением уже потерпела крах в Украине, признала и народный депутат Ирина БЕРЕЖНАЯ (фракция Партии регионов): «Сегодня уже действует закон о запрещении рекламы табачных изделий. Но ситуация с табакокурением ежегодно становится все хуже. Количество женщин-курильщиков ежегодно увеличивается на 1,5-2%, а мужчин - на 3-4%. Что касается подростков, то ситуация вообще ужасная». Слова депутата подтверждают данные Киевского международного института социологии, согласно которым, за прошлый год курение в Украине, невзирая на полное запрещение рекламы табачных изделий, возросло на 1%.

Законопроект вызвал негативную реакцию у представителей и рекламного бизнеса, и средств массовой информации. «Никто не против запрещения рекламы сигарет, но мы должны оставить всю информацию о сигаретах, которая необходима покупателю», - убежден Алексей ПОГОРЕЛОВ, генеральный директор Украинской ассоциации издателей периодической прессы.

«Меня раздражает этот дешевый популизм, – заявил председатель Ассоциации внешней рекламы Артем БИДЕНКО. – У нас уже есть абсолютно неработающий закон о запрещении на курение в общественных местах. Давайте плодить аналогичные запрещения и в дальнейшем. Но известный факт: социальная реклама, мероприятия по пропаганде здорового образа жизни дают значительно больший эффект, чем запреты».