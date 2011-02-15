Дочь главы Верховного суда вернула долг

Дочь председателя Верховного суда Украины Василия Онопенко Ирина вернула Валерию Ксензенко долг, возникший в результате договора займа, заключенного в мае 2008 года на сумму 252,5 тысяч гривен.

Об этом ZN.UA сообщила мать Ирины Лариса Онопенко.

В частности, Лариса Онопенко 11 февраля направила письмо Валерию Ксензенко с предложением погасить указанный долг. В свою очередь Ксензенко согласился на такое предложение, и в понедельник ему была передана вся сумма средств, которую он определил в своем исковом заявлении в суд о взыскании долга с Ирины Онопенко. Средства были переданы в присутствии нотариуса, и этот факт был нотариально заверен.

В своем нотариально заверенном заявлении, копией которого располагает ZN.UA, Ксензенко указал о «факте полного расчета» между ним и Ириной Онопенко, а также отметил, что: „Никаких материальных, финансовых и других претензий, которые бы касались договора займа, заключенного между мной и Онопенко Ириной Васильевной, я, Ксензенко Валерий Петрович, к Онопенко Ирине Васильевне не имею“.

В связи с погашением долга Ксензенко сегодня обратился в суд с заявлением о закрытии дела и оставлении его иска без рассмотрения.

Лариса Онопенко отметила, что „долг возвращен за счет семейных сбережений, в том числе средств нашей семьи и дочки Ирины“.

Согласно обнародованной Василием Онопенко информацией о доходах, годовой размер его заработной платы на протяжении последних лет в среднем составлял 400-450 тысяч гривен. В частности, в 2009 году общий доход членов его семьи составил свыше 502 тысяч гривен.

Как сообщалось, 1 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении младшей дочери Василия Онопенко — Ирины. Она и ее муж подозреваются в том, что они не вернули одолженные 300 тысяч долларов, часть из которых якобы потребовалась Василию Онопенко «для решения какого-то вопроса».

Ранее, в конце декабря 2010 года, был задержан бывший первый замминистра юстиции Евгений Корнийчук, муж второй дочери главы ВСУ Лады Онопенко.

Лидеры оппозиции, в частности Юлия Тимошенко, заявляли, что связывают давление на семью Онопенко с попыткой приватизировать Верховный суд Украины.