НРУ требует от Януковича уволить Табачника

Народный рух Украины требует от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА освобождения Дмитрия ТАБАЧНИКА от должности министра образования и науки, молодежи и спорта.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении центрального провода НРУ.

По словам руховцев, Д.ТАБАЧНИК в должности министра уничтожает многолетние наработки по вхождению Украины в Болонский процесс. «Его преднамеренные действия относительно принятия в Украине российской системы 11-классного среднего образования и абсурдное предложение обязательного дополнительного годичного обучения в детсаде уже нанесли вред, который нужно будет исправлять на протяжении нескольких лет», – считают в НРУ.

«ТАБАЧНИК проводит системную антиукраинскую деятельность и выступает в роли реализатора воли Кремля. Он и не собирался соблюдать своего обещания о разграничении антиукраинской "публицистической" деятельности и действий государственного деятеля. Следствие деятельности власти в гуманитарной сфере - закрытие украиноязычных школ на Востоке Украины, несмотря на протесты родителей, преподавателей и учеников; попытки вывести украинский язык из образования, делая его необязательным; исключение из курса украинской литературы ряда произведений, в частности - романа о Голодоморе Василия Барки "Желтый князь", - отмечается в заявлении.

По убеждению руховцев, “последние «прожекты» с продвижением русской литературы за счет украинской в школьной программе, проект закона «О высшем образовании», которым устанавливался минимум 10 тыс. студентов для получения статуса университета, попытки повысить оплату за обучение в вузах, свидетельствуют: чем дольше этот человек состоит в министерской должности, тем больший вред будет нанесен украинскому образованию".

Центральный провод НРУ подчеркивает, что полную ответственность за такую гуманитарную политику несет Президент В.ЯНУКОВИЧ, который назначил Д.ТАБАЧНИКА на эту должность и продолжает его держать.