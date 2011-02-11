Янукович прибегнул к криминальному сленгу

Рабочая поездка Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Херсонскую область 10 февраля не обошлась без очередного курьеза от главы державы.

Как сообщает корреспондент УНИАН, Президент, выступая на расширенном заседании Комитета по экономическим реформам, сравнил своих предшественников со "шлепперами".

Об этом Президент заявил, говоря о необходимости реалистичного планирования проектов развития региона и о потребности затянуть туже пояса. Чиновникам глава государства приказал "не быть шлепперами, как предыдущая власть"

"Чтоб когда мы планируем что-то или говорим, главное - чтоб мы шлепперами не стали, как кое-кто из наших предшественников", - сообщил Президент, и спросил присутствовавших, согласны они с ним, или нет.

В то же время он не уточнил, кого именно он имел в виду из украинских политических деятелей.

Большинство присутствовавших на заседании чиновников встретили словесный пассаж главы державы тихим смехом,думая, что Президент неизвестным словом подчеркнул популизм предыдущей власти.

Однако, как потом выяснили местные журналисты, заглянув в словарь криминального сленга, у произнесенного первым лицом Украины слова есть четкое понятие - слово «шлеппер» в криминальной среде означает «вагонный вор».

Это был не единственный публичный «прокол» Виктора ЯНУКОВИЧА в этот день. На пресс-конференции для местных журналистов, Президент, характеризуя свои впечатления от посещения докостротельного завода «Паллада» подчеркнул, что предприятие в сложной конкурентной борьбе выиграло тендер по строительству крупнейшего дока для Белоруссии. Однако, В.ЯНУКОВИЧ явно оговорился, так как ранее сообщалось, что док грузоподъемностью 23,5 тыс. тонн строится ХГЗ «Паллада» для Болгарии. А Белоруссия является страной, не имеющей выхода к морю.

К слову, на сайте Херсонской облрады велась видеотрансляция в режиме он-лайн заседания Комитета экономических реформ с участием Президента.