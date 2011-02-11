Кириленко божится, что БЮТ не даст ни одного голоса за пенсионную реформу

Фракция «БЮТ-Батьківщина» не будет голосовать за закон о пенсионной реформе, заявил председатель фракции Иван КИРИЛЕНКО вчера в интервью Днепропетровской областной государственной телерадиокомпании.

«Я знаю точно, что наша фракция в Верховной Раде за предложенную пенсионную реформу не даст ни одного голоса. И у нас найдутся аргументы, чтобы убедить и других. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы этого не допустить”, - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, вопреки ожиданиям, власть начала реформы не с фундаментальных вещей – экономических преобразований, а с производных. «Власть делает Украину не для людей, а против людей. Предлагаемая пенсионная реформа сводится к поднятию пенсионного возраста, и при этом отменяются механизмы социальной защиты населения”, - подчеркнул И.КИРИЛЕНКО.