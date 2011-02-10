Украинские певцы в подполье, «на кухню» добровольно не собираются

Украинские деятели искусства констатируют необратимые негативные изменения в гуманитарной сфере за год деятельности новой власти.

Об этом они сказали, отвечая на вопрос “Політичної думки”.

Как отметила певица Мария БУРМАКА, “если говорить о годе президентства ЯНУКОВИЧА, то я бы хотела прежде всего говорить о гуманитарной сфере и действиях власти в этой сфере - идет наступление на демократию, на права человека, есть проблемы со свободой СМИ”. По ее словам, сейчас “начинают сгущаться тучи”. “Я сейчас читаю произведения поэтов эпохи национального возрождения, когда сотни поэтов и писателей погибали на Соловках, были расстреляны. В 37-ом году были расстреляны Григорий Косынка, Евгений Плужник. Страшно даже думать о том, что такие в Украине были времена”, - отметила она. Певица рассказала, что больше всего ее зацепило в действиях команды ЯНУКОВИЧА. “Это отмена квоты на украинскую музыку (законопроект Елены БОНДАРЕНКО, Партия регионов) в радиопространстве. Дело не в нормах, а в самом подходе к вопросу, ведь из Украины выбрасывается украинское. Дело не в квотах, данный закон особенно и не выполнялся. Меня удивляет то, что инициаторы предыдущего закона не встали на его защиту”, - подчеркнула М.БУРМАКА и добавила: “Я не говорю уже о других шагах в гуманитарной политике. А это только прошел год власти ЯНУКОВИЧА”. При этом она отметила, что даже не хочется думать “что эта команда сделает через два и четыре года”. “Что делать с этой властью, теперь не знаю. Я не политик и потому имею право на некоторые вопросы промолчать. Главное, что мы, украинцы, должны перестать бояться. Другим давать советы не хочу. Я берегу Украину в себе, я говорю на украинском языке, я не буду молчать, когда будет наступление на украинское. И пусть они не думают, что нас можно «загнать так просто на кухню», в подполье”, - подчеркнула певица.

В свою очередь певец Александр ПОЛОЖИНСКИЙ выразил убеждение, что “ЯНУКОВИЧ - это не выбор украинцев”. По его словам, “это выбор лишь одной части граждан Украины, с которым, в силу различных обстоятельств, вынуждены мириться все остальные”. “Для меня лично пока в деятельности Президента ЯНУКОВИЧА и его команды нет никаких неожиданностей - все происходит приблизительно так, как я и представлял. Там, где нужно действовать умом, действуют силой. Поиски понимания подменяются интригами, подкупом или шантажом. А интересы Украины и украинского народа для этих людей и близко не стоят возле их частных бизнес-дел” , - считает он. Он добавил, что “все это нагло прикрывается запугиванием, замалчиванием и ложью, а внимание активной части общества распыляется удачным манипулированием и специальными провокативными действиями”.

“Как результат, Украина уверенно шагает обратно к колониальному прошлому, что, в конечном итоге, она уже не один раз делала в своей истории. При таких обстоятельствах у нас есть лишь два варианта будущего, если, конечно, не принимать во внимание возможности глобальных цивилизационных или природных катаклизмов. Первый вариант - мы успешно приходим туда, куда следуем. Там часть населения ожидает полное усмирение, часть - моральное или физическое уничтожение, часть - спешная эмиграция. Второй вариант - мы сами останавливаем это движение в обратном направлении, делаем это массово, решительно, исключительно революционным путем, меняя не только людей во власти, но и, что значительно более важно, сами принципы осуществления государственной власти в Украине”, - считает А.ПОЛОЖИНСКИЙ. Также он добавил, что лично является пылким сторонником второго варианта, “потому что в первом меня абсолютно ничего не устраивает”.

Певец Тарас ПЕТРИНЕНКО считает, что с приходом к власти ЯНУКОВИЧА сбываются прогнозы “и даже в более трагическом для Украины сценарии”. “Когда я обращался к людям год назад, перед выборами, я предупреждал, что мы можем потерять столько, что потом будем наверстывать десятки лет”, - отметил он. “Но люди сделали свой выбор, даже те, кто не пришел на выборы, тоже сделали свой выбор конечно. А те, кто призывал голосовать против всех, Бог им судья, потому что на них большая вина за то, в каком сейчас положении оказалась Украина”, - сказал он. По убеждению Т.ПЕТРИНЕНКО, “мы имеем ситуацию чрезвычайно критическую, если Западный мир уже об этом кричит, который был достаточно толерантен, то ситуация действительно плохая”. Он считает, что “ребята, которые сейчас руководят страной, кроме личных, меркантильных целей и желания окончательно сдать Украину северной соседке - России ничего не имеют больше в планах. И дальше от их управления лишь будет хуже всем”.