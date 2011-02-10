Черновецкий: оснований для уголовных дел против меня нет

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что нет оснований для открытия уголовных дел против него.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

«Оснований для открытия криминальных дел не существует… А все заявления по поводу того, что я нарушал закон, преступник – это все политика», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, комментируя по просьбе ведущего информацию об открытии около 40 уголовных дел, связанных с деятельностью мэра Киева и членов его «молодой» команды.

Кроме того, мэр подчеркнул: «Ни против одного члена моей команды – это мои заместители – уголовное дело не возбуждалось».

На напоминание ведущего о задержании экс-начальника Главного управления здравоохранения КГГА Людмилы КАЧУРОВОЙ Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил, что здесь речь идет о чиновнике горадминистрации.

Вместе с этим он заявил о преследовании двух членов его блока, фамилии которых он отказался назвать, чтобы не создавать им лишних проблем. «Думаю, мне удастся защитить их. Я понимаю, что это тоже политика. И понимаю, что она заключается в том, чтоб представить все, чем я занимался, и чем занимались люди, которые пришли вместе со мной в Киевсовет, что это плохо, осуждаемо и со всеми вытекающими отсюда последствиями», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он заявил, что сейчас не имеет возможности влиять на правоохранительные органы, но постарается донести свою позицию «в том числе, и высшим должностным лицам в стране, показать им, как обстоят дела, и что совершенно неправильно, чтоб в отношении их (членов его команды – УНИАН) какие-то команды поступали».