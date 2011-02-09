Чорновил: Янукович ленивый, но не является марионеткой Москвы

Политика в Украине определяется не в украинском парламенте, а в Москве и в теневых отечественных группах влияния. Об этом в интервью «Острову» заявил некогда третий номер в списке Партии регионов Тарас Чорновил.

Характеризуя одну из этих групп депутат сказал: «Хорошковский полностью зависит от Кремля. Он получает указания только оттуда. Я думаю у него на это табу, - ему запрещено принимать указания и распоряжения от Президента Украины, только от президента или премьер-министра России. И группа, которая связана с ним: Фирташ, который на очень серьезном крючке там, Левочкин, которого напрямую навязали Януковичу… Вот там политика украинская формируется. Не в украинском парламенте и даже не в Украине, а приходит напрямую из России».

По мнению Тараса Чорновола, президент Янукович не является марионеткой Москвы, но поскольку он ленив, то подвержен влиянию своего окружения.

«Янукович не является российской марионеткой. Это нужно забыть, такого нет. Янукович очень похож на Ющенко, он ленивый и потому он становится марионеткой окружения. Но Ющенко время от времени радикально менял свое окружение, а Януковичу его менять сложнее, потому что оно было ему навязано. Вот такими людьми, ими очень легко манипулировать…», - заявил Т. Чорновил.