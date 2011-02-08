Наливайченко: действия власти несут угрозу Софии и Десятинной церкви

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что действия власти несут угрозу Софии Киевской и остаткам фундамента Десятинной церкви.

«Я выражаю решительный протест против кулуарных действий власти вокруг Софии Киевской и Десятинной церкви и разделяю возмущение украинской общественности по этому поводу», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он убежден, что власть неминуемо получит широкое общественное сопротивление, если будет продолжать совершать действия, которые ведут к уничтожению национальных культурных памятников мирового значения и передаче их в подчинение Московского патриархата.

«Мы видим последовательность такой политики власти: выселение из Киево-Печерской Лавры национальных музеев, разрешение на постройку на месте Десятинной церкви нового храма Московского патриархата, теперь – попытка изменить статус Софии Киевской», - подчеркивает он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что как гражданин и как политик он полностью разделяет обеспокоенность работников Национального заповедника "София Киевская" и общественности относительно планов передачи этого памятника под непонятным предлогом "усовершенствования системы управления культурным наследием" в подчинение Минкультуры. «Это при том, что именно чиновники из этого ведомства фактически дали согласие на вытеснение национальных музеев с территории Киево-Печерской Лавры», - заявил он.

По убеждению председателя политсовета «Нашей Украины», передача Софии Киевской в подчинение Министерства культуры создаст серьезные риски для сохранения нашей общенациональной святыни.

«Это может привести к возобновлению незаконной застройки территории, прилегающей к национальному заповеднику, против которой уже годами борется культурная общественность», - сказал он.

«София Киевская, как и исторические остатки фундаментов Десятинной церкви должны быть сохранены как наше соборное культурное сокровище и символ духовного единства Украины, а не стать объектом конфессиональных вкусов нынешней власти и причиной межконфессиональной напряженности в Украине», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.